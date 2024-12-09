Суд приостановил работу ресторана известной в Москве сети из-за антисанитарии

Работу одного из заведений популярной в Москве сети «Моремания» приостановили на два месяца. Решение принял Бабушкинский суд российской столицы, сообщила пресс-служба общей юрисдикции в официальном Telegram-канале .

Речь идет о рыбном ресторане, расположенном на проспекте Мира. Суд признал юридическое лицо заведения виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в организации общественного питания (статья 6.6 КоАП РФ).

Проблемы с санитарией в ресторане выявили в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора. Специалисты ведомства пришли к выводу, что допущенные нарушения потенциально могут нести риск отравлений для посетителей. После этого на организацию составили протокол.

Летом 2023 года суд на три месяца останавливал работу ресторана той же сети — заведения на Житной улице в центре Москвы. Здесь отравился посетитель, а результаты дальнейшей проверки выявили грубые нарушения санитарных норм.