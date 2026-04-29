Правоохранители назвали предварительную причину пожара в новостройке на севере Москвы

Пожар в новостройке на севере Москвы могло вызвать короткое замыкание

Предварительной причиной возгорания в жилом комплексе на севере Москвы могло стать короткое замыкание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже в бытовке для рабочих из-за короткого замыкания», — заявил собеседник журналистов.

Во вторник загорелось недостроенное здание в 3-м Балтийском переулке. Пожар, охвативший 1,4 тысячи квадратных метров, ликвидировали. В результате ЧП погибли восемь человек. Из здания спасли 31 человека, 12 пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушениях требований безопасности во время строительства.

К ликвидации огня привлекли более 200 спасателей и 65 единиц техники. Московская железная дорога направила пожарный поезд с четырьмя тоннами воды и 122 тоннами пенообразователя.