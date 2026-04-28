Уголовное дело возбудили из-за пожара на стройке на севере Москвы

Уголовное дело о нарушении правил строительных работ, повлекшем гибель людей, возбудили из-за пожара в 3-м Балтийском переулке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного следственного управления СК.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к этой минуте число погибших возросло до семи. Из здания спасли 31 человека, 12 человек пострадали.

На месте работают свыше 200 спасателей и 65 единиц техники. Московская железная дорога выделила для тушения пожарный поезд с четырьмя тоннами воды и 122 — пенообразователя. К 13:30 открытое горение удалось ликвидировать, общая площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.