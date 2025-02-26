«Правда или действие». Московский школьник задолжал сутенерам из-за игры

В Москве подростки решили сыграть в «Правду или действие» и одному из ребят досталось задание по вызову проститутки. Мальчик не осознал серьезности ситуации и вызвал «жрицу любви», задолжав в итоге сутенерам, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

Подросток нашел нужное объявление в интернете и связался с проституткой. После этого они пообщались в мессенджере и задание было выполнено.

На следующий день подростку позвонил неизвестный, заявив, что ждет его у подъезда, причем со своими товарищами. Незнакомцу был известен точный адрес проживания ребенка.

Он потребовал, чтобы школьник перевел деньги через платежную систему для завершения сделки с проституткой. По его словам, раз услуга не была оказана, то средства вернутся подростку обратно.

Мальчик смог перевести 41,5 тысячи рублей, но у него потребовали еще 83 тысяч рублей. Школьник рассказал об этом матери.

Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее буддийский монах, занимающийся сексом по видеосвязи, стал жертвой шантажа со стороны партнерши и лишился 130 тысяч рублей (50 тысяч батов).