Секс по видеосвязи оставил монаха без 130 тысяч рублей

В тайской провинции Районг разгорелся секс-скандал. Прихожане буддийского храма наткнулись в интернете на интимное видео монаха. Ее выложила женщина, которая получила за компромат 50 тысяч батов (130 тысяч рублей), сообщил The Thaiger .

Около 100 жителей деревни в районе Банчанг заявились 22 февраля в храм и потребовали от настоятеля выгнать развратного монаха. Они увидели в интернете видео, на котором мужчина в монастырских покоях занимался сексом по видеосвязи. Его партнерша использовала огурец.

Настоятель провел расследование и вычислил нарушителя. Тот во всем сознался и заявил, что сам пострадал. Женщина, с которой он развлекался, потребовала деньги за молчание. Монах выплатил 50 тысяч батов, но этого оказалось мало. Она потребовала еще 200 тысяч батов (527 тысяч рублей), а ничего не получив, слила компромат в интернет.

В Японии еще один монах попался на обмане 17-летней проститутки. Он хотел расплатиться с ней фальшивыми купюрами.