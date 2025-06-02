Пожилой житель Пермского края погиб под колесами своего авто

Пенсионер погиб, пытаясь остановить свой автомобиль, который начал самопроизвольное движение. Происшествие случилось утром 1 июня около одного из домов на улице Ленина в населенном пункте Ильинский. Об этом сайту «Свободная Пресса» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Пермскому краю.

По предварительным данным, машина марки Lada Priora внезапно пришла в движение. Владелец транспортного средства получил серьезные травмы при попытке его остановить и скончался на месте.

Сейчас на месте случившегося работают правоохранительные органы. Они проводят необходимые мероприятия для выяснения причин самопроизвольного движения автомобиля.