Пожилой петербуржец скончался после падения на гололеде

РЕН ТВ: в Петербурге пенсионер умер через неделю после падения на гололеде

Пожилой житель Санкт-Петербурга скончался в больнице через неделю после того, как упал на гололеде. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника телеканала, 77-летний пенсионер поскользнулся на гололеде на Гражданском проспекте, он получил тяжелые травмы головы и множественные ушибы.

«Житель Петербурга, который 25 декабря поскользнулся на гололеде на Гражданском проспекте, скончался в больнице. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга», — указали в материале.

За жизнь пострадавшего медики боролись больше недели, однако 2 января он умер.

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