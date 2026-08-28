Пожилой пешеход попал в ДТП на улице Пушанина в Пензе
В Пензе на улице Пушанина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. По предварительным данным, предоставленным отделением пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления Госавтоинспекции, 40-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля Lada Granta совершил наезд на 80-летнего мужчину. Об этом пишет «Пенза-пресс».
В результате ДТП пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован для оказания медицинской помощи. По факту случившегося проводится проверка.
Представители Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и внимательности в жилых зонах, особенно вблизи пешеходных переходов.