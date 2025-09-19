Водитель заживо сгорел в машине после столкновения с опорой моста в Свердловской области

Смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.

Согласно данным полиции, водитель машины марки Opel потерял управление, съехал с дороги и врезался в мостовую опору. Вследствие удара иномарка загорелась, автомобилист скончался на месте.

Потерпевший имел опыт вождения всего два года. За 2025 год он дважды получал административные наказания за несоблюдение правил дорожного движения.