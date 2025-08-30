Пожилая женщина за рулем потеряла сознание и выехала на встречку на севере Москвы

В Москве пенсионерка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, пострадали трое

Три человека пострадали в результате аварии на севере Москвы в субботу, 30 августа. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

ЧП произошло на улице Маргелова, недалеко от Хорошевского шоссе. По предварительным данным, за рулем одной легковушки находилась пожилая женщина.

«Потеряла сознание и выехала на встречную полосу движения», — рассказал о ситуации свидетель аварии.

В результате столкновения пострадали три автомобиля и три человека, их состояние уточняется. На место выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее двое детей пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы. Одна девочка получила травму правой руки, а другая — живота. Их отвезли в больницу.