Двое детей пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы

Днем 30 августа на востоке Москвы на 100-м километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщил источник 360.ru.

Такси Hyundai столкнулось с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали двое детей, которые находились в первом авто без сопровождения взрослых.

Восьмилетняя девочка получила закрытую травму живота, 13-летняя девочка — ушиб правой руки. Обеих госпитализировали.

На месте аварии перекрыли две полосы движения.

Ранее Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки детей в такси. При поездке пассажиры возрастом до 12 лет должны находиться в детском кресле. За нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.