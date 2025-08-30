Двое детей пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы

Днем 30 августа на востоке Москвы на 100-м километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщил источник 360.ru.
Такси Hyundai столкнулось с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали двое детей, которые находились в первом авто без сопровождения взрослых.
Восьмилетняя девочка получила закрытую травму живота, 13-летняя девочка — ушиб правой руки. Обеих госпитализировали.
На месте аварии перекрыли две полосы движения.
Ранее Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки детей в такси. При поездке пассажиры возрастом до 12 лет должны находиться в детском кресле. За нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.
