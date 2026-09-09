Гастроэнтеролог Белова предупредила о риске ботулизма при заготовке грибов

В подмосковных лесах стартовал сезон осенней тихой охоты. Сейчас грибники находят подберезовики, сыроежки, маслята и польские грибы, однако врачи напоминают: главная опасность ждет не в лесу, а на кухне. Врач-гастроэнтеролог Кристина Белова предупредила MIR24.TV об угрозе ботулизма при домашней консервации.

Бактерия Clostridium botulinum, споры которой живут в почве на ножках грибов, является анаэробом и размножается только там, где нет доступа воздуха.

«Герметично укупоривая банку металлической крышкой с помощью закаточной машинки, вы создаете идеальную анаэробную среду для выработки смертельного токсина», — пояснила специалист.

Чтобы избежать отравления, эксперт рекомендует отказаться от металлических крышек в пользу плотных капроновых (полиэтиленовых) или пергаментной бумаги, которые пропускают кислород.

Важно тщательно мыть грибы щеткой и обязательно срезать нижнюю часть ножки, так как микрочастицы почвы — главный источник спор. Хранить заготовки строго в холодильнике при температуре +4...+6 градусов.

Необходимо соблюдать рецептуру: концентрация уксусной кислоты должна быть не менее 1%. Обычное кипячение не убивает споры бактерии — они выдерживают нагрев до +120 градусов.

Если крышка банки вздулась («бомбаж»), продукт необходимо немедленно выбросить. Повторное кипячение уже зараженных грибов недопустимо.