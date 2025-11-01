Пожилая пара пострадала при падении дерева в Новосибирске

Дерево упало возле монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска, пострадали пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Происшествие попало на камеры наблюдения. Предположительно, упавшее дерево было аварийным. Прокуратура проведет проверку, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее в том же городе сосна опрокинулась на шестилетнего мальчика во время прогулки в детском саду. Пострадавший ребенок больше недели провел в больнице с травмами. При этом мать мальчика обвинила администрацию детского сада в бездействии. По ее словам, вторую часть дерева никто не сносит, и неизвестно, когда она упадет.