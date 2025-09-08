Пожилая пара и ребенок погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия»

Жертвами столкновения легкового автомобиля Toyota Camry с грузовиком Shacman в курортном районе Санкт-Петербурга стали пожилая пара и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что смертельная авария произошла на 46-м километре трассы «Скандинавия».

По предварительным данным, пожилой водитель легкового автомобиля при движении в сторону центра города не справился с управлением и врезался в стоявший на островке безопасности грузовик.

От полученных травм на месте погибли водитель Toyota Camry и его пассажиры — пожилая женщина и девочка шести или семи лет.

В причинах и обстоятельствах аварии начали разбираться прибывшие на место сотрудники полиции. В рамках проверки они установят личности погибших.

Сегодня же стало известно об аварии на Камчатке, унесшей жизни двух человек. По данным краевой прокуратуры, водитель грузовика Isuzu Elf при проезде трассы Мильково — Ключи превысил скорость и врезался в фуру Shacman.

От полученных ранений на месте скончались два человека. Еще одного пострадавшего доставили в Ключевскую районную больницу для оказания помощи.