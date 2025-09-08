Дорожная авария на Камчатке унесла жизни двух человек

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, в котором два человека погибли и один пострадал. Авария произошла вечером в субботу, 6 сентября, на трассе Мильково — Ключи. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на представителей прокуратуры Камчатского края.