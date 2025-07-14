Пожилая москвичка погибла под колесами иномарки во дворе на Филевском бульваре

Пенсионерка скончалась на месте после того, как ее сбили на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Смертельная авария произошла на Филевском бульваре. Водитель за рулем японского автомобиля Isuzu двигался задним ходом, но в какой-то момент не справился с управлением и наехал на проходившую мимо пожилую женщину.

От полученных травм 84-летняя пенсионерка умерла на месте.

Сотрудники прокуратуры Западного административного округа Москвы взяли на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП.

Накануне на внутренней стороне 82-го километра МКАД в районе съезда № 81 опрокинулась фура. Сведений о пострадавших не поступало.