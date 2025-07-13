Грузовик перевернулся на 82-м километре МКАД

Фура опрокинулась на внутренней стороне 82-го км МКАД в районе съезда No 81. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

На месте работают экстренные службы. Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили водителей.

Ранее смертельная авария произошла в окрестностях Домодедово на трассе М-4. На 37-м километре трассы в сторону Москвы грузовик сломался и остановился на дороге. В него сзади врезался автобус. Водитель автобуса погиб, а семь из 12 его пассажиров получили травмы. Возбуждено уголовное дело.