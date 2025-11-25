Пожилая «Баффи». Омичка притащила в суд осиновый кол, чтоб защищаться от упырей
Telegram-канал «112»: омичка пришла в суд с осиновым колом-талисманом
Жительница Омска пришла в Центральный районный суд с оружием, как сообщил Telegram-канал «112». Когда приставы спросили ее, зачем она это сделала, 50-летняя женщина ответила, что это ее талисман и хранилище защитной силы.
Пожилая «Баффи» не исключила и нападение вампиров.
«На заверения, что в суде кровососов нет, женщина не повелась и отказалась заходить на заседание без своего оружия», — указал «112».
Осиновый кол у женщины все же забрали, оставив уязвимой перед темными силами.
Ранее участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс заработал более двух миллионов рублей на продаже магических атрибутов. У него можно купить пауков, осиновые колья, «магические» камни и украшения.
У экстрасенса нет ни действующей компании, ни ИП. Он продает свои необычные товары через знакомого предпринимателя из Самары.