Пожары в Ростовской области уничтожили почти 30 строений

Голубев: 29 строений пострадали от пожаров в Ростовской области

Ликвидация пожаров в Ростовской области продолжается. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале .

«При пожаре пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», — написал он.

По словам Голубева, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, региональные власти оказали помощь.

Сейчас в тушении пожаров учувствуют свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Также пожарные тушат три лесных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Их общая площадь составляет 7,4 гектара.

Ранее Голубев сообщил, что на хуторе Морской Чулек сильное пламя перекинулось на строения. От огня пострадали девять домов и пять хозяйственных построек. Из населенного пункта эвакуировали 20 жителей.