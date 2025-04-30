Лесные пожары в Иерусалиме заблокировали шоссе. Людям пришлось бросить свои авто

В Иерусалиме людям пришлось бросить свои машины на шоссе из-за пожаров

Очаги возгорания зафиксировали в районах Яд-Биньямин, Бейт-Шемеш и Латрун, а также у трасс № 1, 3 и 444. Полностью перекрыта дорога № 1 — огонь распространяется по обочинам. Некоторые отравились продуктам горения, в их числе — двое детей.

Людям пришлось бросить личные автомобили и покинуть автобусы, чтобы сбежать с задымленной территории.

Лесные пожары охватили и российские территории. В Забайкальском крае из-за этого ввели режим чрезвычайной ситуации. В регионе на площади 192 тысячи гектаров действует более 40 лесных пожаров.