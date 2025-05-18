18 мая 2025 15:27 Пожары на площади 83 тысячи гектаров локализовали в Забайкалье за сутки Фото: Пресс-служба МЧС
Огонь охватил территории в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. На данный момент продолжается борьба с 26 возгораниями в разных районах края, в том числе в Карымском, Улетовском, Хилокском и Читинском округах. В тушении участвуют свыше 1,7 тысячи специалистов и более 200 единиц техники. Федеральный режим ЧС в регионе действует с 23 апреля.
Ранее три человека
погибли при пожаре в деревне Молзино. К тушению возгорания привлекли 22 человека и десять единиц техники
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