Пожары на площади 83 тысячи гектаров локализовали в Забайкалье за сутки

В Забайкальском крае удалось локализовать пять крупных лесных пожаров на площади 83 тысячи гектаров. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов региона .

Огонь охватил территории в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. На данный момент продолжается борьба с 26 возгораниями в разных районах края, в том числе в Карымском, Улетовском, Хилокском и Читинском округах. В тушении участвуют свыше 1,7 тысячи специалистов и более 200 единиц техники. Федеральный режим ЧС в регионе действует с 23 апреля.

Ранее три человека погибли при пожаре в деревне Молзино. К тушению возгорания привлекли 22 человека и десять единиц техники