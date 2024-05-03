Пожарным пришлось пешком добираться к горящему дому в Москве из-за ДТП | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 18:41 Пожарным пришлось пешком добираться к горящему дому в Москве из-за ДТП Источник 360.ru: многоэтажка загорелась на Петрозаводской улице в Москве Pxhere

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Пожар произошел вечером 3 мая в 16-этажном доме на Петрозаводской улице в Москве. Как сообщил 360.ru источник, из окна лестничной клетки на последнем этаже валит дым.

Спасатели не смогли быстро попасть в помещение из-за произошедшей рядом с домом аварией и задержкой на светофоре. К горящему зданию сотрудники МЧС добирались пешком.

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«На незадымленной лестничной клетке возгорание межхолловой двери», — передал источник.

Причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар произошел в итальянском ресторане на Мосфильмовской улице в Москве. Возгорание началось вентиляционной коробке заведения, огонь охватил 30 «квадратов». Спасатели тушили пламя по первому рангу сложности.