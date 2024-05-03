Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 12:27 Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве Источник 360.ru: пожар произошел в ресторане на Мосфильмовской улице в Москве Пресс-служба МЧС

Читать 360 в

Итальянский ресторан загорелся на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, во время возгорания в заведении были посетители, они эвакуировались.

По предварительным данным, в ресторане загорелось оборудование. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Реклама

Пламя тушили по первому рангу сложности. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал.

Здание ресторана — трехэтажная пристройка к панельной многоэтажке. Как уточнил источник позже, пожар начался в вентиляционной коробке заведения на втором этаже. Огонь охватил 30 «квадратов». На месте происшествия продолжают работать спасатели с тепловизорами.

Ранее пожар произошел в трехэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров.