Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве | 360°

03 мая 2024, 12:27
Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве
Источник 360.ru: пожар произошел в ресторане на Мосфильмовской улице в Москве
Итальянский ресторан загорелся на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, во время возгорания в заведении были посетители, они эвакуировались.
По предварительным данным, в ресторане загорелось оборудование. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
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Пламя тушили по первому рангу сложности. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал.
Здание ресторана — трехэтажная пристройка к панельной многоэтажке. Как уточнил источник позже, пожар начался в вентиляционной коробке заведения на втором этаже. Огонь охватил 30 «квадратов». На месте происшествия продолжают работать спасатели с тепловизорами.
Ранее пожар произошел в трехэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров.
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