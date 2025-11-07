Пожарный погиб во время спасения пенсионера из огня в ХМАО

Сотрудник МЧС погиб при ликвидации возгорания в дачном доме в Нижневартовске. Спасатель пытался эвакуировать пожилого человека. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в садоводческом товариществе «Водник-2». Спасатели оперативно прибыли на место после сообщения о возгорании. Несмотря на быстрое реагирование, огонь удалось взять под контроль лишь после локализации.

На месте пожара была найдена пострадавшая женщина, которая сообщила, что в здании может быть пенсионер. Во время поисков произошло обрушение конструкций, в результате которого пожарный погиб.