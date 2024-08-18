Пожарных вызвали в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону из-за замыкания

Пожарная сигнализация сработала в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Улица Максима Горького, 219, СИЗО № 1, поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации», — отметили в ведомстве.

На месте ЧП пожарные установили, что короткое замыкание электрощитовой произошло в административном здании. Последующего горения не произошло.

Ранее пожар произошел в здании бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 15 человек и три единицы техники.

До этого пожарные тушили склад на Софийской улице. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. На место работали 19 спасателей. Обошлось без пострадавших.