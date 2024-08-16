Почти 20 спасателей тушили полыхающий склад на Софийской улице в Петербурге

Пожар охватил склад на Софийской улице в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. На место были направлены 19 спасателей и четыре единицы техники.

Специалистам удалось потушить возгорание за 44 минуты. Обошлось без пострадавших.

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