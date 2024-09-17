Пожарные в Воронежской области ликвидировали несколько очагов возгораний

Пожарные расчеты ликвидировали несколько возгораний в Воронежской области. Благодаря их усилиям огонь не перекинулся на жилые дома, отметил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Благодаря усилиям пожарных расчетов и авиации пострадавших нет, огонь до домов не дошел», — отметил глава области.

Гусев поблагодарил жителей Ямного, которые снова вышли на помощь пожарным. Губернатор призвал воронежцев не допускать разведения открытого огня, ведь главной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем.

В Ямном 14 сентября загорелась трава и лесная подстилка, а потом пламя перекинулось на частные дома. Крупный ландшафтный пожар тушили более 50 специалистов и 17 единиц техники.