Пожарные спасли склад во Владикавказе от взрыва газовых баллонов

Пожарные потушили горящий склад во Владикавказе на площади 800 квадратных метров и не дали взорваться находившимся внутри газовым баллонам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Три баллона вынесли из здания. Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работали 40 специалистов и 11 единиц техники. Никто не пострадал.
Ранее в Подмосковье сгорел склад пластиковой тары. Площадь пожара составила 9,5 тысячи квадратных метров. Из-за сильного огня рухнула кровля, а тушение осложняли газовые баллоны. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в электропроводке.
Журналист Санчез назвал основные черты русских
Статистика заболеваемости растет. Как защититься от ОРВИ и гриппа
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта
Жителя Бурятии приговорили к пожизненному сроку за убийство 17-летней давности
Школьник в Кузбассе пырнул ножом одноклассника прямо на уроке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте