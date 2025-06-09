Пожарные спасли ребенка из горящей многоэтажки в Москве

Многоквартирный дом вспыхнул на Гжатской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Огнеборцы спасли ребенка, его передали медикам для осмотра. По данным ведомства, огонь загорелся в квартире на седьмом этаже. Площадь пожара составила 45 квадратных метров.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате ЧП обошлось без пострадавших. Всего для тушения пожара ведомство направило 33 сотрудника и 10 единиц техники.

Ранее пожар разгорелся в Удмуртии — в селе Старые Кены в Завьяловском районе. Пятилетний мальчик играл со спичками и поджег матрас в бане.

Огонь охватил сени, курятник и надворные постройки. В результате ЧП никто не пострадал, площадь пожара составила 35 квадратных метров.