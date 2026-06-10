Крупный пожар произошел в многоэтажке на западе Москвы

Несколько квартир многоэтажного дома были охвачены огнем на улице Авиаторов в районе Солнцево. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Очевидец рассказал, что огнем было охвачено от двух до шести квартир на верхних этажах.

В столичном МЧС подтвердили, что горели личные вещи на балконе. Спасатели ликвидировали пожар.

«Пожар ликвидирован», - написали в пресс-службе.

Огонь перекинулся на соседний подъезд. Источник 360.ru отметил, что в одной из квартир находились подростки 18 и 16 лет, которые не могли покинуть дом из-за дыма.

Установление обстоятельств ЧП взяла на контроль Солнцевская межрайонная прокуратура. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Ступине на трассе возле деревни Сидорово, загорелась машина скорой помощи. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Спасатели потушили автомобиль, обошлось без пострадавших.