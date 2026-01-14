Пожарные спасли двух пенсионеров из полыхающего дома в Удмуртии

В селе Шаркан произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Возгорание началось в квартире на третьем этаже, при этом хозяев в этот момент дома не было. Когда экстренные службы прибыли на место, подъезд был сильно задымлен.

Спасатели оперативно вывели двух пенсионеров из соседнего помещения с помощью специальных устройств. Еще четыре жильца смогли эвакуироваться самостоятельно.