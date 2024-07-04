Пожарные получили тепловые удары во время тушения возгорания в Немчиновке

Источник 360.ru: пожарные получили тепловые удары при тушении склада в Одинцове

Несколько пожарных получили тепловые удары при тушении пожара в подмосковной Немчиновке, где горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка ТЦ. Об этом сообщил источник 360.ru.

Площадь пожара, по данным МЧС, возросла до 1600 квадратных метров. Тушение осложнила аномально жаркая погода и высокая горючесть материалов на складе.

Людей своевременно эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание локализовали на указанной площади. Огонь также уничтожил два частных дома, повреждения получил фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания.

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