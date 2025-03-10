Частный дом загорелся в Ханты-Мансийске

Огонь охватил частный дом на территории Ханты-Мансийска. Происшествие случилось в ночь на 10 марта на улице Парковой. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).
По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 03:02. Когда спасатели прибыли, горел мансардный этаж по всей площади. Существовала угроза распространения пламени на соседние дома.
Спустя час сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 150 квадратных метров. В результате никто не пострадал. Сейчас дознаватели устанавливают причины случившегося.
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