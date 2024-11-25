Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы на площади трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.
К тушению пожара на юге Москвы привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.
«Вертолеты сделали пока 17 сбросов воды. Авиации дали отбой», — уточнил источник.
Для борьбы с огнем в складских помещениях также отправили специальный пожарный поезд. В его составе находились вагон с насосной станцией и две цистерны, каждая из которых вмещает до 60 тонн воды.
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Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы
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