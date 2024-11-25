Источник 360.ru: открытое горение на юге Москвы ликвидировали на 3000 кв. м.

Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы на площади трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

К тушению пожара на юге Москвы привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

«Вертолеты сделали пока 17 сбросов воды. Авиации дали отбой», — уточнил источник.

Для борьбы с огнем в складских помещениях также отправили специальный пожарный поезд. В его составе находились вагон с насосной станцией и две цистерны, каждая из которых вмещает до 60 тонн воды.