Пожарная тревога в аэропорту Кишинева оказалась ложной

В аэропорту Кишинева сработала пожарная сигнализация, всех пассажиров эвакуировали. К воздушной гавани подъехали несколько пожарных машин, но тревога оказалась ложной, сообщил ТАСС .

ЧП произошло утром. По данным полиции Кишинева, экстренные службы получили сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на территории аэропорта.

Представители Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что спасатели не обнаружили источник возгорания. Телеканал «Первый в Молдове» перед этим сообщал о эвакуации людей из аэропорта в связи с информацией о бомбе.

Ранее эвакуацию из-за пожаров объявили в районах, находящихся рядом с Голливудом. Пожарная служба Лос-Анджелеса приказала покинуть дома более чем 100 тысячам жителей. Из-за масштабного ЧП пришлось отложить на несколько дней объявление номинантов на премию «Оскар». В штате ввели режим масштабного бедствия. Из-за пожаров президент США Джо Байден отменил визит в Италию.