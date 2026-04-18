Пожарная машина перевернулась после ДТП на проспекте Мира в Калининграде

В Калининграде утром 18 апреля на проспекте Мира произошло серьезное ДТП с участием пожарной машины — после столкновения она перевернулась. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 07:54 в районе дома № 132. Пожарный автомобиль с включенными маячками и сиреной выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. От удара спецтехнику отбросило на Volkswagen, после чего она опрокинулась.

В результате происшествия пострадали водитель Hyundai и двое пассажиров пожарной машины. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Госавтоинспекции, выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Пермском крае возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Соликамске, в котором погибли два человека и пострадали пассажиры.