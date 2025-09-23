Пожар вспыхнул в зоопарке Новосибирска. Загорелись вольеры

МЧС: быка и верблюда спасли при пожаре в зоопарке Новосибирска

В зоопарке Новосибирска произошел пожар, охвативший несколько вольеров для животных. Специалисты МЧС успели спасти верблюда и быка, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В МЧС уточнили, что огонь вспыхнул в Заельцовском районе на улице Тимирязева. По предварительным данным, пламя распространилось на два здания. Из горящих построек вывели быка и верблюда.

Пожарные локализовали возгорание на территории зоопарка. Угрозы распространения огня нет. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

На месте ЧП работают более 30 специалистов и 10 единиц техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура Заельцовского района организовала проверку по факту возгорания на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. Правоохранители дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Ранее в результате пожара в краснодарском зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха. Одной из версий причины возгорания рассматривается умышленный поджог.