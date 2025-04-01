Пожар вспыхнул в высотке на юге Москвы. Хозяева смогли спастись

Источник 360.ru: на юге Москвы загорелась квартира в 22-этажном доме

Огонь охватил квартиру в районе Зябликово на юге Москвы. О ЧП утром 1 апреля сообщил источник 360.ru.

Пожар произошел на улице Мусы Джалиля, дом № 9, корпус 6 — загорелась квартира в 22-этажном здании. Дом не газифицирован.

«На девятом этаже плотное задымление», — добавил источник.

На место прибыли пожарные. Подъемный механизм установить не удалось, из квартиры самостоятельно эвакуировались трое человек.

«Квартира четырехкомнатная. Происходило загорание в одной из комнат площадью 10 квадратных метров», — уточнил источник.

Upd: в результате пожара пострадала женщина, она отказалась от госпитализации. Ребенок никаких травм не получил.

Ранее пожар случился в многоэтажном доме на улице Пятницкой в Москве. На седьмом этаже загорелась квартира, спасатели вытащили из огня пенсионерку. По данным источника 360.ru, горела кухня площадью пять «квадратов».