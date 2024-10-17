Пожар вспыхнул в торговом центре в Королеве

Пожар вспыхнул утром 17 октября в одном из помещений торгового центра на улице Карла Маркса в Королеве. Прибывшие спасатели локализовали возгорание на площади 47 квадратных метров, сообщили 360.ru в региональном главке МЧС.

Одна из очевидиц происшествия рассказала, что возгорание произошло на втором этаже ТЦ, где находится магазин одежды.

Все обстоятельства случившегося уточняются. На месте продолжают работать специалисты МЧС.

Ранее в Москве загорелись несколько гаражей на улице Ивана Франко. Очевидец обратился в экстренные службы и заявил, что слышал похожий на взрыв звук. На место ЧП прибыли полиция, пожарные и скорая помощь.

UPD: городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Выводы о причине ЧП сделают по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщила пресс-служба ведомства.