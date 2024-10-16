Гаражи загорелись на западе Москвы

Источник 360.ru: два гаража вспыхнули на улице Ивана Франко в Москве

Минимум два гаража загорелись на улице Ивана Франко в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Очевидец, который обратился в полицию, рассказал, что сначала увидел пламя, а затем услышал похожий на взрыв звук.

На месте происшествия работают спасатели. Также прибыли скорая и полиция. Обстановка спокойная, однако была угроза, что пламя перебросится на близрасположенный склад. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар вспыхнул в гаражах в Гурьевском проезде столицы. Горели постройки, два автомобиля и личные вещи владельцев.