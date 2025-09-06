Пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы

На юге Москвы произошел пожар в многоэтажном доме по адресу Сумской проезд, дом 7 корпус 1. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, в подъезде на первом этаже загорелась обшивка стен и мебель. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали ребенка.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, к дому стянулись несколько машин скорой помощи, пожарные расчеты и полиция. На соседней улице также стояли пожарные автомобили.

МЧС Москвы в своем Telegram-канале подтвердило информацию, уточнив, что пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Сотрудники ведомства эвакуировали одного человека с помощью спецсредств. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в квартире на Профсоюзной улице.