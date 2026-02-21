Пожар произошел в банях на северо-западе Москвы
В «Таежных банях» на Волоколамском шоссе в Москве начался пожар. Подробности 360.ru сообщил источник.
Огонь охватил вещи, мебель и отделку на площади 150 квадратных метров. Спасатели бросили основные силы на нераспространение огня на соседние здания.
Возгорание локализовали в 08:48. Открытое горение ликвидировали в 11:10.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что в небо поднимаются густые клубы дыма. На месте ЧП работают спецслужбы.
Причины пожара пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.
В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы подтвердили, что 21 февраля в 08:06 в столичную службу 112 поступило сообщение о возгорании на Волоколамском шоссе.
«На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 9 пожарно-спасательного центра», — уточнили в пресс-службе.
Ранее мощный пожар произошел в банном комплексе на востоке Москвы, к тушению привлекли авиацию.