Пожар вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: на северо-западе Москвы загорелась деревянная двухэтажка

Деревянное двухэтажное административное здание загорелось на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил постройку на Таманской улице. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Там что-то хранилось. Чуть не убило парней», — сообщил источник.

По данным пресс-службы МЧС Москвы, информации о пострадавших не поступало.

Мощный пожар вспыхнул 29 октября на складе с удобрениями в Долгопрудном. Пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.