Деревянное двухэтажное административное здание загорелось на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Огонь охватил постройку на Таманской улице. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
«Там что-то хранилось. Чуть не убило парней», — сообщил источник.
По данным пресс-службы МЧС Москвы, информации о пострадавших не поступало.
Мощный пожар вспыхнул 29 октября на складе с удобрениями в Долгопрудном. Пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.
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Пожар вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы
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