Пожар вспыхнул в 12-этажке на улице Бестужевых в Москве

Пожар вспыхнул утром 3 декабря в одной из квартир в 12-этажном доме на улице Бестужевых в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.
По его данным, возгорание произошло в трешке на восьмом этаже. Огонь успел охватить три квадратных метра. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее, 27 ноября, двухэтажное общежитие загорелось в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Из здания эвакуировали 30 человек.
Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров и перешло на кровлю. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и открытом горении из двух окон.
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