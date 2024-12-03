Пожар вспыхнул в 12-этажке на улице Бестужевых в Москве

Источник 360.ru: трешка загорелась в доме на улице Бестужевых в Москве

Пожар вспыхнул утром 3 декабря в одной из квартир в 12-этажном доме на улице Бестужевых в Москве. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло в трешке на восьмом этаже. Огонь успел охватить три квадратных метра. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, 27 ноября, двухэтажное общежитие загорелось в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров и перешло на кровлю. Очевидцы сообщали о густом черном дыме и открытом горении из двух окон.