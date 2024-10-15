Мощный пожар охватил склады в Иркутской области

Складское помещение загорелось в Ангарске. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже локализовали.
В ведомстве сообщили, что горит кровля на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня задействовали 39 специалистов и 11 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.
Днем ранее в Уфе в многоквартирном доме взорвался газ. Взрыв устроил мужчина со второго этажа — он хотел убить соседа, к которому испытывал личную неприязнь. Пострадали двое — сам злоумышленник и его соседка. Около 20 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно. Полиция задержала злоумышленника. Повреждения получили несколько квартир.
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