Мощный пожар охватил склады в Иркутской области

Складское помещение загорелось в Ангарске. По информации пресс-службы МЧС России, пожар уже локализовали.

В ведомстве сообщили, что горит кровля на площади 1050 квадратных метров. В тушении огня задействовали 39 специалистов и 11 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.

Днем ранее в Уфе в многоквартирном доме взорвался газ. Взрыв устроил мужчина со второго этажа — он хотел убить соседа, к которому испытывал личную неприязнь. Пострадали двое — сам злоумышленник и его соседка. Около 20 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно. Полиция задержала злоумышленника. Повреждения получили несколько квартир.