Пожар вспыхнул на складе в Марьино

Ранним утром на складе в Марьино произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Возгорание произошло в административном здании на улице Перерва. На втором этаже здания расположен хостел. Огнеборцы проверили помещение, людей там не было. На третьем этаже обнаружили задымление.
Спасатели установили, что огонь вспыхнул сразу в нескольких очагах. Загорелись товары народного потребления на площади в 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит установить причины возгорания.
Накануне в гостинице в Тверском районе Москвы произошел пожар. Там загорелся короб вентиляции при проведении сварочных работ.
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