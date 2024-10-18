Пожар вспыхнул на складе в Марьино

Источник 360.ru: пожарные потушили возгорание на складе в Марьино

Ранним утром на складе в Марьино произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Возгорание произошло в административном здании на улице Перерва. На втором этаже здания расположен хостел. Огнеборцы проверили помещение, людей там не было. На третьем этаже обнаружили задымление.

Спасатели установили, что огонь вспыхнул сразу в нескольких очагах. Загорелись товары народного потребления на площади в 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит установить причины возгорания.

Накануне в гостинице в Тверском районе Москвы произошел пожар. Там загорелся короб вентиляции при проведении сварочных работ.