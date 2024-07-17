Пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе

Фото: РИА «Новости»

Пожар вспыхнул в концертно-театральном комплексе, строящемся на территории Сириуса. О ЧП сообщил Telegram-канал Shot.

В МЧС заявили, что получили сообщение о происшествии на улице Чемпионов в 17:38. По данным спасателей, на кровле здания горят строительные материалы.

Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Сейчас возгорание уже локализовали. Пострадавших нет.

На месте работают 45 человек и 15 единиц техники.

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