Пожар вспыхнул на Феодосийской нефтебазе

С Феодосийской нефтебазы в небо поднимается столб черного дыма. Об этом 360.ru сказала очевидица.

«Горит, наверное, минут 10-20», — отметила она.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале подтвердил информацию о пожаре. По его словам, из-за нарушений технологии сварочных работ на объекте загорелась пустая емкость. На место прибыли пожарные.

Крючков добавил, что в одной из старых емкостей горят остатки мазута. Он также призвал местных жителей доверять только официальной информации.

«Феодосийская нефтебаза не задействована в цикле поставок ГСМ на крымские заправки», — подчеркнул советник главы республики.

