Пожар вспыхнул на четвертом этаже высотки в районе Лефортово

Пожар вспыхнул утром 28 марта в квартире одной из высоток на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось на четвертом этаже дома по улице Волочаевской. Прибывшие на место оперативные службы потушили возгорание, площадь распространения огня и причина пожара неизвестны.

«Не скажу, что прямо сильно горело, но вокруг пахнет везде гарью», — рассказала о ситуации очевидец.

Утром в пятницу дом Третьяковых загорелся в центре Москвы.