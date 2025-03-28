Пожар вспыхнул на четвертом этаже высотки в районе Лефортово

Фото: 360.ru

Пожар вспыхнул утром 28 марта в квартире одной из высоток на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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ЧП случилось на четвертом этаже дома по улице Волочаевской. Прибывшие на место оперативные службы потушили возгорание, площадь распространения огня и причина пожара неизвестны.

«Не скажу, что прямо сильно горело, но вокруг пахнет везде гарью», — рассказала о ситуации очевидец.

Утром в пятницу дом Третьяковых загорелся в центре Москвы.

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