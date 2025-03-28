Пожар вспыхнул на четвертом этаже высотки в районе Лефортово
Пожар вспыхнул утром 28 марта в квартире одной из высоток на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось на четвертом этаже дома по улице Волочаевской. Прибывшие на место оперативные службы потушили возгорание, площадь распространения огня и причина пожара неизвестны.
«Не скажу, что прямо сильно горело, но вокруг пахнет везде гарью», — рассказала о ситуации очевидец.
Утром в пятницу дом Третьяковых загорелся в центре Москвы.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте