Охвативший предприятие в Истре мощный пожар сняли на видео

Крупный пожар на производственном здании в деревне Духанино городского округа Истра локализовали на площади 3750 квадратных метров. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Источник сообщил, что на месте работают спасатели, сотрудники Мособлпожспаса, врачи скорой помощи и народная дружина. На помощь приехали даже из других округов – были машины из Звенигорода, Мытищ и Красногорска. Из-за возгорания случилось обрушение кровли на площади 1200 квадратных метров.

Огонь разгорелся в 08:00. Пламя распространялось очень быстро. В результате ЧП никто не пострадал. Люди быстро среагировали и ушли в безопасное место.